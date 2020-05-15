85-летняя женщина весом 22 килограмма вылечилась от коронавируса

В индийском штате Одиша (Орисса) 85-летняя пациентка весом всего 22 килограмма выздоровела от COVID-19 и выписалась из больницы. Об этом сообщает издание The Hindu.

Пожилую женщину госпитализировали в конце апреля, когда тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Несмотря на аномально низкий вес пациентки, заболевание протекало в легкой форме. Доктора объясняют это отсутствием у пациентки хронических заболеваний, осложняющих течение болезни. По словам одного из врачей, пациентка страдала только от «возрастных проблем».

Ее выписали после отрицательного теста на коронавирус. За три дня до выписки пациентка не проявляла никаких симптомов инфекции.

Доктора и медработники восторженно проводили пациентку домой, она отправилась в свою деревню, держа маленького внука на руках.

Ранее сообщалось, что 113-летняя долгожительница из Испании Мария Браньяс (Maria Branyas) стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от коронавируса. Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты в доме престарелых, чтобы не заразить других.

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