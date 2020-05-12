113-летняя женщина стала старейшей выздоровевшей после коронавируса пациенткой

Долгожительница из Испании Мария Браньяс (Maria Branyas) стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В марте в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городе Олот, где проживает Браньяс, началась вспышка новой коронавирусной инфекции. Несмотря на все меры предосторожности, женщина заразилась.

Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты, чтобы не заразить других. По словам дочери Браньяс, ее мать очень скучала взаперти и переживала, что встречает 113-й день рождения в одиночестве.

Вскоре ей удалось выздороветь. 17 других постояльцев дома престарелых скончались.

По данным геронтологов, пока женщина считается единственным человеком старше 110 лет, выздоровевшим после новой коронавирусной инфекции.

Мария Браньяс — самая старая жительница Испании. Она родилась в Сан-Франциско, США, 4 марта 1907 года и переехала в Испанию в 1915 году. Браньяс удалось пережить две мировых войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа. У долгожительницы трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

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