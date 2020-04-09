107-летняя женщина стала старейшей выздоровевшей после коронавируса пациенткой

Долгожительница из Нидерландов стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от COVID-19. Об этом сообщает сайт NLTimes.nl.

17 марта Корнелия Рас (Cornelia Ras) с острова Гуре-Оверфлакке отметила 107-й день рождения. Через день ее самочувствие ухудшилось, она стала кашлять, а ее температура повысилась до 38 градусов.

Вскоре выяснилось, что болеет не только она. Те же симптомы наблюдались у других живущих в том же доме престарелых, которые присутствовали на церковной службе в середине марта. У Рас и ее 40 соседей выявили коронавирус SARS-CoV-2.

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Долгожительница восприняла известие о заражении спокойно. Она болела более двух недель и была признана полностью здоровой в понедельник, 6 апреля. Другие заразившиеся перенесли болезнь хуже. В результате вспышки COVID-19 в доме престарелых, где она живет, скончались уже 12 человек.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Рас может быть старейшим человеком, перенесшим COVID-19 и оставшимся в живых. По оценке ВОЗ, в случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 погибают до 21,9 процента пациентов старше 80 лет.

18 марта сообщалось, что в иранском городе Семнан выздоровела 103-летняя долгожительница, заразившаяся коронавирусом SARS-CoV-2. Она провела в больнице около недели.

По последним данным, к 9 апреля в мире выявлено 1,53 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 89,8 тысячи человек, 337,6 тысячи человек выздоровели. В Нидерландах выявлено 21,8 тысячи случаев заражения, погибли 2396 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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