Доброта медсестры спасла пожилую пациентку с коронавирусом

Пожилая жительница Нью-Йорка, США, рассказала, что медсестра спасла ей жизнь и не дала сдаться во время борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает издание Patch.
Ленор Фридман (Lenore Friedman) госпитализировали из-за перелома коленной чашечки. В больнице у женщины диагностировали коронавирус, и она стала первым пациентом с этой инфекцией в этом медицинском учреждении. Она провела в больнице восемь недель и встретила там свой 84-й день рождения.
За время пребывания в больнице Фридман подружилась с медсестрой Дени Фоски (Dani Fockey). Фридман утверждает, что доброта медсестры спасла ей жизнь. Фоски буквально заставляла ее ходить, когда женщина потеряла волю к жизни. Фоски выводила пациентку на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, включала ей Фрэнка Синатру и убеждала не сдаваться.
В результате женщина выздоровела и была выписана домой. Фоски пришла с цветами, чтобы проводить ее. Она рассказала, что первая пациентка с коронавирусом скрасила ее тяжелую работу в больнице в разгар пандемии. Фоски подчеркнула, что у Фридман отличное чувство юмора, и в тяжелые времена женщины то плакали, то смеялись вместе.
«Когда я услышала, что Ленор отправляется домой, мне дали отгул, и я отправилась в цветочный магазин. Ленор подумала, что не увидит меня вновь, а я ждала снаружи вместе с ее дочкой Венди. Мне было радостно смотреть, как она здоровая идет домой. Я так рада, что узнала ее, и счастлива, что мы обе так повлияли на жизни друг друга. Я люблю ее», — сказала Фоски.
Ранее сообщалось, что медсестра из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, без защитного костюма пыталась реанимировать зараженного новой коронавирусной инфекцией пациента и умерла от этой же болезни две недели спустя. Коллеги женщины рассказали, что она осознавала, что потеряет время, которое потенциально могло бы спасти жизнь пациента, если пойдет за защитным костюмом.