Главврач сравнил происходящее в коронавирусной больнице с ночным кошмаром

Доктор крупного медицинского центра в американском городе Йонкерс, штат Нью-Йорк, рассказал про многочисленные смерти пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Его слова приводит газета New York Post.
Главврач скорой помощи Энтони Лено (Anthony Leno) сравнил происходящее в больнице для зараженных новой инфекцией с ночным кошмаром. «Вы даже представить себе не можете, насколько много у нас больных. В одну из моих смен умерло сразу шесть человек», — поделился он. Лено отметил, что в больших семьях, члены которых проживают вместе в маленьких домах, сложно изолировать заболевшего пневмонией COVID-19. Из-за этого заражаются сразу все родственники.
«К нам поступают семьями или группами знакомых. Бывало даже, что зараженные из одной семьи умирали с разницей в несколько дней», — добавил Лено. Старшая медсестра Маргарет Кусумано (Margaret Cusumano), переболевшая COVID-19, подчеркнула, что для медработников настал изнуряющий и стрессовый период. «Ты видишь, как люди страдают. Как болезнь побеждает их, — описала она свою работу. — Это влияет на тебя не только на психологическом, но и на физическом уровне».
Ранее в апреле сообщалось, что житель Эдинбурга, Шотландия, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией, сравнил происходящее в больнице со съемочной площадкой фильма ужасов. По его словам, из-за страданий других пациентов невозможно было спать.
Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения