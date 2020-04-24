Главврач сравнил происходящее в коронавирусной больнице с ночным кошмаром

Доктор крупного медицинского центра в американском городе Йонкерс, штат Нью-Йорк, рассказал про многочисленные смерти пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Его слова приводит газета New York Post.

Главврач скорой помощи Энтони Лено (Anthony Leno) сравнил происходящее в больнице для зараженных новой инфекцией с ночным кошмаром. «Вы даже представить себе не можете, насколько много у нас больных. В одну из моих смен умерло сразу шесть человек», — поделился он. Лено отметил, что в больших семьях, члены которых проживают вместе в маленьких домах, сложно изолировать заболевшего пневмонией COVID-19. Из-за этого заражаются сразу все родственники.

«К нам поступают семьями или группами знакомых. Бывало даже, что зараженные из одной семьи умирали с разницей в несколько дней», — добавил Лено. Старшая медсестра Маргарет Кусумано (Margaret Cusumano), переболевшая COVID-19, подчеркнула, что для медработников настал изнуряющий и стрессовый период. «Ты видишь, как люди страдают. Как болезнь побеждает их, — описала она свою работу. — Это влияет на тебя не только на психологическом, но и на физическом уровне».

Ранее в апреле сообщалось, что житель Эдинбурга, Шотландия, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией, сравнил происходящее в больнице со съемочной площадкой фильма ужасов. По его словам, из-за страданий других пациентов невозможно было спать.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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