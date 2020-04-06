Тяжело перенесший коронавирус врач вернулся в реанимацию к умирающим пациентам

В британском городе Ньюпорт, Уэльс, доктор, тяжело перенесший коронавирусную инфекцию, вернулся в отделение интенсивной терапии лечить умирающих от пневмонии COVID-19 пациентов. Об этом сообщает WalesOnline.

Дэвид Хепберн (David Hepburn) переболел COVID-19 и заявил, что снова готов лечить пациентов отделения реанимации. «Я чувствую себя намного лучше. Я так благодарен за возможность вернуться назад», — подчеркнул он в видеообращении. Медики радостно встретили выздоровевшего коллегу и воскликнули на камеру: «С возвращением!»

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На прошлой неделе Хепберн рассказал журналистами WalesOnline о том, как протекала его болезнь. «Мышцы болят, кости болят, я не могу подняться с кровати… Сплю по 16-18 часов в день… Не могу передать словами, насколько эта болезнь может вас подкосить», — заверил он тогда.

Однако теперь, по словам Хепберна, он восстановился и достаточно окреп, чтобы спасать жизни других. «Средства индивидуальной защиты на мне… Я готов зайти в реанимацию к зараженным коронавирусом пациентам», — отметил доктор.

Он подчеркнул, что предстоящие месяцы будут для больницы напряженными. «У нас сейчас в реанимации 16 больных, в то время как обычно не больше 13 пациентов нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких», — объяснил он. Медикам пришлось забрать три таких аппарата из операционных палат.

Ранее британская врач и член парламента Розена Эллин-Хан (Rosena Allin-Khan) описала ситуацию, которая сложилась в ее лондонской больнице из-за эпидемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. По ее словам, в реанимации лежат не только пожилые инфицированные, но пациенты моложе 40 лет.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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