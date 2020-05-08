Кровельщик стал миллионером и отблагодарил борющихся с коронавирусом врачей

Житель английского города Борнмут, графство Дорсет, выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов (91,5 миллиона рублей) и отблагодарил врачей и других медработников, борющихся с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2016 году на тот момент 22-летний кровельщик Джейми Хэвенс (Jamie Heavens) стал миллионером благодаря выигрышу в лотерею и купил автомастерскую. «Победа изменила мою жизнь на 100 процентов, — утверждает он. — Если бы тогда у меня не было трехмесячного сына, возможно, я бы пошел другим путем. Но у меня была семья, о которой я должен был позаботиться».

Во время пандемии COVID-19 Хэвенс предложил всем медработникам воспользоваться услугами его автомастерской совершенно бесплатно. «Я хотел хоть немного отблагодарить врачей за их вклад. Еще я надеялся, что окружающие последуют моему примеру», — отметил британец.

Я знаю, что медработники проделывают сейчас фантастическую работу. Я хотел совершить поступок, который покажет, насколько их усилия ценят. Это непростое время для очень многих людей. Мы все должны сплотиться и помочь друг другу, если на то есть возможность.

Владелец автосервиса уже помог 46-летней медсестре Лорейн Кнотт (Lorraine Knott), лечащей зараженных коронавирусом пациентов. После 12-часовой смены она обратилась в его мастерскую с жалобой на спущенную шину. Хэвенс помог медработнице, не взяв с нее плату. «Когда я ей сказал, что для нее мои услуги бесплатны, ее лицо тут же просияло», — рассказал он.

Ранее сообщалось о разбогатевшей после выигрыша в лотерею жительнице английского города Боробридж, графство Северный Йоркшир. Она узнала, что покупатели опустошили супермаркеты из-за паники, связанной с коронавирусной инфекцией, и решила раздать урожай картошки с собственной фермы.

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