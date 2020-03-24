Выигравшая в лотерею фермерша бесплатно раздала самоизолировавшимся картошку

Разбогатевшая после выигрыша в лотерею жительница английского города Боробридж, графство Северный Йоркшир, решила раздать урожай картошки с собственной фермы, когда узнала, что покупатели опустошили супермаркеты из-за паники, связанной с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Independent.
51-летняя Сьюзан Хердман опубликовала в соцсети Facebook пост, в котором предложила бесплатно раздать собранные вручную овощи со своего земельного участка площадью 27 акров самоизолировавшимся из-за коронавируса жителям города.
Хердман и ее семья в выходные, 21 и 22 марта, самостоятельно развозили картошку нуждающимся в ней. Они, в частности, снабдили урожаем приют для детей-инвалидов и мать-одиночку, которая находится на карантине.
Женщина поставила большую сумку в городе, чтобы люди могли сами брать картошку, и предложила людям приходить на ее ферму и собирать урожай самостоятельно.
Многие пользователи Facebook выразили одобрение действиям Хердман. «В таком темном и эгоистичном мире вы заставили нас улыбнуться», — написал один из них. «Приятно, что я даю людям повод для улыбки», — ответила фермерша.
Хердман оставила карьеру владелицы салона красоты и стала жить на ферме после того, как в 2010 году выиграла 1,2 миллиона фунтов (110,6 миллиона рублей по текущему курсу) в национальную лотерею.
Ранее сообщалось, что житель французского города Бальма пробежал марафон на семиметровом балконе своего дома. Он бежал шесть часов 48 минут и сделал около шести тысяч кругов по балкону.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения