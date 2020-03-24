Выигравшая в лотерею фермерша бесплатно раздала самоизолировавшимся картошку

Разбогатевшая после выигрыша в лотерею жительница английского города Боробридж, графство Северный Йоркшир, решила раздать урожай картошки с собственной фермы, когда узнала, что покупатели опустошили супермаркеты из-за паники, связанной с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Independent.

51-летняя Сьюзан Хердман опубликовала в соцсети Facebook пост, в котором предложила бесплатно раздать собранные вручную овощи со своего земельного участка площадью 27 акров самоизолировавшимся из-за коронавируса жителям города.

Хердман и ее семья в выходные, 21 и 22 марта, самостоятельно развозили картошку нуждающимся в ней. Они, в частности, снабдили урожаем приют для детей-инвалидов и мать-одиночку, которая находится на карантине.

Женщина поставила большую сумку в городе, чтобы люди могли сами брать картошку, и предложила людям приходить на ее ферму и собирать урожай самостоятельно.

Многие пользователи Facebook выразили одобрение действиям Хердман. «В таком темном и эгоистичном мире вы заставили нас улыбнуться», — написал один из них. «Приятно, что я даю людям повод для улыбки», — ответила фермерша.

Хердман оставила карьеру владелицы салона красоты и стала жить на ферме после того, как в 2010 году выиграла 1,2 миллиона фунтов (110,6 миллиона рублей по текущему курсу) в национальную лотерею.

Ранее сообщалось, что житель французского города Бальма пробежал марафон на семиметровом балконе своего дома. Он бежал шесть часов 48 минут и сделал около шести тысяч кругов по балкону.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!