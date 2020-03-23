Девочка составила подробный план борьбы с коронавирусом и шокировала отца

Житель австралийского города Перт был шокирован, когда нашел написанный его восьмилетней дочерью подробный план борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает издание The Sun.
Грег Хьюс (Greg Hughes) опубликовал в Facebook список дел для подготовки к коронавирусу, который написала его дочь Оливия. Он предупредил других родителей о необходимости разговаривать с детьми о пандемии коронавируса.
Составленный девочкой план на странице формата A4 состоял из трех разделов: чек-лист по подготовке к пандемии, список хобби и признания, описывающие ее чувства. «Я чувствую себя немного напуганной и спокойной в то же время. Мне всегда становится лучше, когда я думаю о том, что ни один ребенок еще не умер от этого», — написала Оливия.
В список дел девочка включила следующее: придумать себе занятия на время изоляции, не забывать мыть руки, стараться не трогать лицо и не приближаться к окружающим ближе чем на метр. Также Оливия перечислила свои хобби, в том числе рисование и написание историй. По ее мнению, эти занятия должны помочь ей пережить самоизоляцию.
Пользователи соцсети поблагодарили Хьюса за этот пост и за его старания в воспитании детей — Оливии и ее младшей сестры Люси. «Удивительное свидетельство того, как хорошо ты подготовил ее, не вызывая паники», — написал один из юзеров. «Похоже, так действительно лучше для нее. Написав этот список и излив свои ощущения, она чувствует, что ситуация под контролем», — заключил другой. Еще один комментатор отметил, что девочка подготовлена к пандемии лучше, чем некоторые взрослые.
Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт, штат Западная Австралия, толпа напуганных из-за пандемии коронавируса людей ворвалась в супермаркет за туалетной бумагой и довела до истерики 13-летнюю девочку. В результате она упала на пол и ушибла колено.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения