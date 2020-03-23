Девочка составила подробный план борьбы с коронавирусом и шокировала отца

Житель австралийского города Перт был шокирован, когда нашел написанный его восьмилетней дочерью подробный план борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает издание The Sun.

Грег Хьюс (Greg Hughes) опубликовал в Facebook список дел для подготовки к коронавирусу, который написала его дочь Оливия. Он предупредил других родителей о необходимости разговаривать с детьми о пандемии коронавируса.

Составленный девочкой план на странице формата A4 состоял из трех разделов: чек-лист по подготовке к пандемии, список хобби и признания, описывающие ее чувства. «Я чувствую себя немного напуганной и спокойной в то же время. Мне всегда становится лучше, когда я думаю о том, что ни один ребенок еще не умер от этого», — написала Оливия.

В список дел девочка включила следующее: придумать себе занятия на время изоляции, не забывать мыть руки, стараться не трогать лицо и не приближаться к окружающим ближе чем на метр. Также Оливия перечислила свои хобби, в том числе рисование и написание историй. По ее мнению, эти занятия должны помочь ей пережить самоизоляцию.

Пользователи соцсети поблагодарили Хьюса за этот пост и за его старания в воспитании детей — Оливии и ее младшей сестры Люси. «Удивительное свидетельство того, как хорошо ты подготовил ее, не вызывая паники», — написал один из юзеров. «Похоже, так действительно лучше для нее. Написав этот список и излив свои ощущения, она чувствует, что ситуация под контролем», — заключил другой. Еще один комментатор отметил, что девочка подготовлена к пандемии лучше, чем некоторые взрослые.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт, штат Западная Австралия, толпа напуганных из-за пандемии коронавируса людей ворвалась в супермаркет за туалетной бумагой и довела до истерики 13-летнюю девочку. В результате она упала на пол и ушибла колено.

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