Толпа ринулась в отдел с туалетной бумагой и довела девочку до истерики

В австралийском городе Перт, штат Западная Австралия, толпа напуганных из-за пандемии коронавируса людей ворвалась в супермаркет за туалетной бумагой и довела до истерики 13-летнюю девочку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Австралийка, находящаяся в инвалидном кресле после операции, посетила местный супермаркет с дочерью и девятилетним сыном. Она планировала купить туалетную бумагу и снеки для детей в школу. Чтобы побыстрее сделать покупки, семья решила разделиться. Вскоре мать увидела дочь на полу. «Ее сбила с ног толпа. Никому и дела не было до плачущего на полу ребенка. Покупатели проходили мимо нее, пытаясь закупить все необходимое», — отметила она.

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По словам девочки, как только магазин открылся, посетители массово ринулись в отдел с туалетной бумагой, который находился у входа. В результате она упала на пол и ушибла колено. Мать утверждает, что произошедшее напугало ее дочь. Женщина похвалила персонал магазина, который быстро пришел на помощь девочке. «Как только менеджер узнал, что случилось, он принес лед и приложил его к поврежденному колену дочери», — отметила она.

Представители супермаркета заверили, что примут необходимые меры, которые помогут предотвратить подобные инциденты.

Ранее сообщалось, что в США нашли замену дефицитной из-за пандемии коронавируса туалетной бумаги. Ею стали биде, спрос на которые значительно вырос в последние дни.

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