Толпа ринулась в отдел с туалетной бумагой и довела девочку до истерики

В австралийском городе Перт, штат Западная Австралия, толпа напуганных из-за пандемии коронавируса людей ворвалась в супермаркет за туалетной бумагой и довела до истерики 13-летнюю девочку. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Австралийка, находящаяся в инвалидном кресле после операции, посетила местный супермаркет с дочерью и девятилетним сыном. Она планировала купить туалетную бумагу и снеки для детей в школу. Чтобы побыстрее сделать покупки, семья решила разделиться. Вскоре мать увидела дочь на полу. «Ее сбила с ног толпа. Никому и дела не было до плачущего на полу ребенка. Покупатели проходили мимо нее, пытаясь закупить все необходимое», — отметила она.
По словам девочки, как только магазин открылся, посетители массово ринулись в отдел с туалетной бумагой, который находился у входа. В результате она упала на пол и ушибла колено. Мать утверждает, что произошедшее напугало ее дочь. Женщина похвалила персонал магазина, который быстро пришел на помощь девочке. «Как только менеджер узнал, что случилось, он принес лед и приложил его к поврежденному колену дочери», — отметила она.
Представители супермаркета заверили, что примут необходимые меры, которые помогут предотвратить подобные инциденты.
Ранее сообщалось, что в США нашли замену дефицитной из-за пандемии коронавируса туалетной бумаги. Ею стали биде, спрос на которые значительно вырос в последние дни.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения