Женщина пошутила над ажиотажем вокруг туалетной бумаги и прославилась в сети

Англичанка показала ажиотаж вокруг туалетной бумаги при пандемии коронавируса с помощью шуточной фотосессии. Об этом сообщает Metro.

Фотограф Хелен О'Брайен (Helen O’Brien) и ее муж Бэн несколько недель наблюдали за тем, как жители сметают с полок магазинов огромное количество туалетной бумаги. Однако пара не поддалась всеобщей панике и вместо этого решила организовать у себя дома съемку «с новорожденным». При этом в качестве «ребенка» выступил рулон туалетной бумаги.

Результатом молодые люди поделились в сети. На кадрах женщина позирует на пуфе в белом длинном платье, держа в руках туалетную бумагу. «Я выбрала самый красивый рулон белого цвета, на котором нет рисунков, и надела на него ободок для новорожденных детей», — рассказала героиня съемки.

Публикация прославила О'Брайен в сети и стала вирусной, собрав больше 19 тысяч репостов. «Мне нравится, что мои снимки приносят позитив, который так нужен нам сейчас», — обрадовалась реакции англичанка.

17 марта израильский социальный клинический работник Влад Роднянский прокомментировал ажиотаж вокруг туалетной бумаги во время пандемии коронавируса. По его словам, есть несколько объяснений такому поведению. Среди них реакция на тревогу первобытного человека: из-за стресса и страха перед неизвестным люди нуждаются в чем-то интимном, спокойном и уверенном.

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