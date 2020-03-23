Изолированный из-за коронавируса мужчина пробежал марафон на балконе

dailymail.co.uk

Житель французского города Бальма пробежал марафон на семиметровом балконе своего дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летний Элиша Ночомовиц (Elisha Nochomovitz) пробежал 42,2 километра, кружа по балкону своей квартиры. Он бежал шесть часов 48 минут и сделал около шести тысяч кругов по балкону. Таким образом он захотел показать, что не стоит переживать и отказываться от любимых занятий из-за изоляции при коронавирусной инфекции.

Спортсмен-любитель опубликовал видео со своей пробежкой в соцсетях. Ночомовиц поблагодарил свою девушку, которая во время пробежки приносила ему воду и M&Ms. Он сбился со счета, сколько поворотов ему пришлось сделать, но шагомер продолжал считать километры и показывал, сколько еще бежать. Спортсмен признался, что его подташнивало из-за постоянных поворотов.

Многочисленные пользователи соцсетей поддержали бегуна.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Перт был шокирован, когда нашел написанный его восьмилетней дочерью подробный план борьбы с коронавирусом. Составленный девочкой план на странице формата A4 состоял из трех разделов: чек-лист по подготовке к пандемии, список хобби и признания, описывающие ее чувства.

По последним данным, в мире выявлено более 341 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 14,7 тысячи больных умерли, 98,8 тысячи пациентов выздоровели.

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