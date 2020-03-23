Изолированный из-за коронавируса мужчина пробежал марафон на балконе

Житель французского города Бальма пробежал марафон на семиметровом балконе своего дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.
32-летний Элиша Ночомовиц (Elisha Nochomovitz) пробежал 42,2 километра, кружа по балкону своей квартиры. Он бежал шесть часов 48 минут и сделал около шести тысяч кругов по балкону. Таким образом он захотел показать, что не стоит переживать и отказываться от любимых занятий из-за изоляции при коронавирусной инфекции.
Спортсмен-любитель опубликовал видео со своей пробежкой в соцсетях. Ночомовиц поблагодарил свою девушку, которая во время пробежки приносила ему воду и M&Ms. Он сбился со счета, сколько поворотов ему пришлось сделать, но шагомер продолжал считать километры и показывал, сколько еще бежать. Спортсмен признался, что его подташнивало из-за постоянных поворотов.
Многочисленные пользователи соцсетей поддержали бегуна.
Ранее сообщалось, что житель австралийского города Перт был шокирован, когда нашел написанный его восьмилетней дочерью подробный план борьбы с коронавирусом. Составленный девочкой план на странице формата A4 состоял из трех разделов: чек-лист по подготовке к пандемии, список хобби и признания, описывающие ее чувства.
По последним данным, в мире выявлено более 341 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 14,7 тысячи больных умерли, 98,8 тысячи пациентов выздоровели.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения