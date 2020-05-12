Медсестра без защитного костюма пришла на помощь больному коронавирусом и умерла

Медсестра из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, без защитного костюма пыталась реанимировать зараженного новой коронавирусной инфекцией пациента и умерла от этой же болезни две недели спустя. Об этом сообщает издание New York Post.

61-летнюю Селию Маркос (Celia Marcos) вызвали на помощь пациенту, который лежал в изолированной палате для больных COVID-19. Мужчина перестал дышать, и Маркос, надев хирургическую маску, поспешила сделать ему непрямой массаж сердца.

Коллеги медсестры рассказали, что она осознавала, что потеряет время, которое потенциально могло бы спасти жизнь пациента, если пойдет за защитным костюмом.

Через три дня медсестра заболела новой коронавирусной инфекцией и позже сказала семье, что у нее развилась двусторонняя пневмония. За время борьбы с инфекцией женщина пережила остановку сердца. 17 апреля, через две недели после того, как она подвергла свою жизнь риску, чтобы спасти пациента, Маркос скончалась. Удалось ли ей спасти мужчину, не уточняется.

Ранее сообщалось, что медсестра из шотландской деревни Твидбанк заразилась коронавирусом и умерла через несколько дней после своего 60-летия. Женщина поблагодарила семью и друзей за заботу и рассказала, что ее тошнило в течение двух дней, но при этом не было кашля и боли в груди.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!