Женщина похудела до 35 килограммов из-за врожденной болезни

Жительница английского города Телфорд, графство Шропшир, страдающая синдромом Элерса-Данлоса, рассказала, как из-за болезни потеряла семью и карьеру и похудела до 35 килограммов. Ее историей поделилось издание The Mirror.

В 2011 году Эмили Монк (Emily Monk), которой тогда было 26 лет, вышла замуж и отправилась в медовый месяц на Крит. Через неделю после возвращения у нее обострились проблемы с пищеварением, и ей пришлось перенести операцию по удалению кишечника.

Через два года у нее диагностировали тяжелую форму синдрома Элерса-Данлоса — неизлечимой врожденной болезни, которая, как правило, поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды. Женщине пришлось отказаться от мечты стать матерью и бросить работу.

В 2018 году Монк провела в больнице около шести месяцев. Там у нее начался сепсис, и она ослепла на один глаз. Вскоре ее брак распался. После этого она пыталась покончить с собой и попала под наблюдение в психиатрической клинике.

Женщине приходится жить с родителями, которые обеспечивают ей ежедневный уход. Она не может есть и полностью зависит от специализированных питательных смесей, которые поступают ей в вены, когда она спит. Ее вес составляет всего 35 килограммов.

Ранее сообщалось, что девочка из индийского штата Трипура начала потеть и плакать кровью из-за редкой болезни. У нее периодически лилась кровь из ушей и носа, а также появлялся кровавый пот под мышками, на лице, руках и ногах.

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