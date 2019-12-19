Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Сенаторы США направили письмо с угрозами подрядчику «Северного потока-2»
Познер рассказал о допинге во времена СССР
Придуман способ сократить время пребывания в туалете
F-35 научился уничтожать «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА»
Скандал в больнице в центре Москвы назвали «хайпом на системе здравоохранения»
Стала известна причина задержания израильтян в московском аэропорту
В WADA захотели пересмотреть дела оправданных российских спортсменов
У бывшего президента Армении арестовали имущество
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Новости партнеров

Женщина похудела до 35 килограммов из-за врожденной болезни

Перейти в «Мою Ленту»
Эмили Монк
Эмили Монк

Жительница английского города Телфорд, графство Шропшир, страдающая синдромом Элерса-Данлоса, рассказала, как из-за болезни потеряла семью и карьеру и похудела до 35 килограммов. Ее историей поделилось издание The Mirror.

В 2011 году Эмили Монк (Emily Monk), которой тогда было 26 лет, вышла замуж и отправилась в медовый месяц на Крит. Через неделю после возвращения у нее обострились проблемы с пищеварением, и ей пришлось перенести операцию по удалению кишечника.

Через два года у нее диагностировали тяжелую форму синдрома Элерса-Данлоса — неизлечимой врожденной болезни, которая, как правило, поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды. Женщине пришлось отказаться от мечты стать матерью и бросить работу.

В 2018 году Монк провела в больнице около шести месяцев. Там у нее начался сепсис, и она ослепла на один глаз. Вскоре ее брак распался. После этого она пыталась покончить с собой и попала под наблюдение в психиатрической клинике.

Женщине приходится жить с родителями, которые обеспечивают ей ежедневный уход. Она не может есть и полностью зависит от специализированных питательных смесей, которые поступают ей в вены, когда она спит. Ее вес составляет всего 35 килограммов.

Ранее сообщалось, что девочка из индийского штата Трипура начала потеть и плакать кровью из-за редкой болезни. У нее периодически лилась кровь из ушей и носа, а также появлялся кровавый пот под мышками, на лице, руках и ногах.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman shares harrowing images of rare condition that cost her marriage, job and sight
Восьмилетняя девочка начала потеть и плакать кровью
Девочку с лицом старушки прозвали уродливой и вынудили бросить школу
Редкая болезнь превратила глаз мужчины в Око Саурона
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0513 декабря
Джек Роланд Мерфи

«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»

Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
20:3918 декабря

Пожарные спасли двух визжащих свиней из бака с нечистотами

19:3718 декабря

Мужчина 20 минут боролся с четырехметровой змеей ради спасения собаки

18:2518 декабря

Хранившийся пять поколений фруктовый кекс оказался невкусным

Из жизни00:00 6 декабря

«Жизнь будто остановилась»

Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
17:1418 декабря

Кейт Миддлтон отпрянула от принца Уильяма

15:3818 декабря

Мужчина нырнул в мусорный контейнер ради обручального кольца незнакомки

14:2718 декабря

Помнящий только свое имя мужчина попал в больницу и заинтересовал полицию

Из жизни00:05 2 декабря

«Долго не могла отпустить русскую жизнь»

История россиянки о жизни в Гамбурге
13:3918 декабря

Тысячи оголодавших ежат заполонили улицы Великобритании

12:0818 декабря

Десятилетняя девочка опередила в тесте IQ Хокинга и Эйнштейна

11:0518 декабря

Охота леопарда на кота попала на видео

Россия
Россиянка оставила восьмерых детей пьющей подруге и ушла в загул
Пошло-поехало
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
«Ватники никуда не делись»
«Катафалк», «Я/Мы» и «нулевая зарплата»: как россияне описывали свою жизнь в 2019 году
Достроенную железнодорожную часть Крымского моста показали на видео
«Ноги стали ломаться. Мне запретили даже стоять»
Дашу спасет срочная операция на позвоночнике. Ей нужна ваша помощь!
Певица из Ингушетии посвятила песню Кадырову и подверглась жесткой критике
Все материалы
Мир
В Англии арестована банда насильников-педофилов
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Россия оценила проект децентрализации Украины
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Россия прокомментировала санкции США из-за ЧВК в Ливии
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Президент Хорватии выступила на фоне фотографии с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский захотел запретить отпускать коррупционеров под залог
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
«Ценный свидетель» по делу МН17 подал в суд на Нидерланды и Украину
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
На Украине рассказали о гуманитарном бедствии из-за «российской агрессии»
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
Парламент ЛНР включил в ее границы всю Луганскую область
Все материалы
Экономика
В США одобрили «адские санкции» против России
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Россиянам пообещали рост пенсий
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
В России выросли розница и строительство жилья
Копейка рубль бережет
Как ФЦК помогает бизнесу экономить миллионы и заботиться о людях
Вероятность соглашения между Украиной и Россией по газу назвали «близкой к нулю»
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер устроил засаду на балконе и открыл стрельбу из «Сайги»
Илья СимонияНепрощенный
Главный враг криминальных королей России вернул себе титул вора. Преступный мир ждут перемены
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудники ФСБ изъяли у лидера преступной группы компоненты взрывного устройства
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Полицейские застрелили порезавшего мать буйного россиянина
Все материалы
Наука и техника
Ночной режим смартфонов признали опасным для здоровья
Сквозь горизонт
Гибрид свиньи с обезьяной, фото черной дыры и другие главные открытия 2019 года
Ту-22М заметили в Иране
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
В России подорожали смартфоны
Потратили впустую
Провал Кодзимы, возвращение Вина Дизеля и благодарность Цою: объявлены главные игры года
Россия пообещала вооружиться ПАК ДА до конца 2027 года
Все материалы
Спорт
В WADA захотели пересмотреть дела оправданных российских спортсменов
Расстрел «Арсенала»
Разгромная победа «Сити» и русское дерби в Лондоне — главные события тура АПЛ
Испанские фанаты напали на поддержавшего украинского игрока президента клуба
Алина Загитова«Все, что можно, я выиграла»
Загитова ушла из спорта, потому что не хочет соревноваться. Но обещала вернуться
Футболист сборной России остался без команды
Наших бьют
Российские клубы провалились в еврокубках. Такого не было почти 20 лет
Сборная России по футболу получит уникальную форму
Все материалы
Культура
Кадыров взял Тимати «под крыло» после конфликта рэпера с бизнесменом
Деды воевали
Грехи отцов и живые мертвецы: нужно ли смотреть новые «Звездные войны»
Писатель Цыпкин обматерил Собчак за слова о голых женщинах и поделился фото жены
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Басков напомнил Моргенштерну о звании артиста Чечни и попросил «не ***********»
Прощелкать протест
 
Адам Драйвер услышал свой голос и сбежал из радиоэфира
Все материалы
Интернет и СМИ
На федеральном телевидении нашли русофобию в мультфильме про Супермена
«Сил двигаться дальше нет»
Как живет девушка, которая спаслась от суицида и посвятила жизнь самоубийцам
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход звезды телешоу
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых видеоблогеров мира
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Собчак запустит шоу на Первом канале
Все материалы
Ценности
Россиянин отдал 234 тысячи рублей за пластмассовые шарики вместо черной икры
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Модель Victoria's Secret опубликовала фото топлес
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Ким Кардашьян публично призналась в фотошопе на семейном снимке
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Врач увеличила женщине губы и вызвала отмирание тканей лица
Все материалы
Путешествия
Показано убранство самого дорогого в мире места в самолете
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Пассажирка с Кораном в руке устроила хаос на борту самолета и попала на видео
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Раскрыты тайные претензии стюардесс к пассажирам
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Задравшего стюардессе юбку пьяного россиянина наказали
Все материалы
Из жизни
Пожарные спасли двух визжащих свиней из бака с нечистотами
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
Мужчина 20 минут боролся с четырехметровой змеей ради спасения собаки
Джек Роланд Мерфи«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»
Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
Хранившийся пять поколений фруктовый кекс оказался невкусным
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Кейт Миддлтон отпрянула от принца Уильяма
Все материалы
Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой
Едем на российский завод Haval знакомиться с купе-кроссовером китайской марки
Тест-драйв новой Hyundai Sonata
Какие методы рафинирования применили к корейскому седану бизнес-класса?
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Тест-драйв Changan CS35Plus
Еще один китайский кроссовер проверяет живучесть наших стереотипов
Появились фотографии автомобиля Kia с новым логотипом
Названы самые популярные цвета автомобилей в России
В припаркованном на солнце автомобиле запекли мясо
Все материалы
Дом
В российском городе на детей рухнул потолок
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Максим Галкин показал свои «Райские врата»
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Архитектора небоскребов Трампа убило упавшим куском фасада здания
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Названа самая дорогая улица в мире
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы