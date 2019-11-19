Редкая болезнь превратила глаз мужчины в «Око Саурона»

Врачи из офтальмологической клиники американского штата Техас выявили у пациента синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки. Об этом сообщает издание Speciality Medical Dialogues.

44-летний мужчина пришел в клинику, чтобы встать на учет после переезда. Врачи провели ему обследование и выявили синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки. Это редкое генетическое заболевание, при котором глаз, по словам врачей, становится похожим на Око Саурона из серии фильмов «Властелин колец».

Синдром дисперсии пигмента происходит, когда окрашивающий радужку пигмент отделяется и перемещается на другие части глаза. Клетки пигмента могут закрывать дренаж и приводить к проблемам с внутриглазным давлением, вплоть до глаукомы.

Мужчина рассказал, что члены его семьи также страдали от глаукомы. Ранее он принимал препараты, которые врач прописал ему из-за повышенного внутриглазного давления.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина лишилась возможности передвигаться без костылей из-за груди, выросшей до аномальных размеров. Предположительно, женщина страдает от гигантомастии — редкого генетического заболевания, при котором грудь разрастается до огромных размеров и теряет форму.

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