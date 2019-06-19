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Загадочная болезнь привела к аномальному росту груди у женщины

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В Таиланде женщина лишилась возможности передвигаться без костылей из-за груди, выросшей до аномальных размеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

46-летняя Лам Пхраи Си Нуан (Lam Phrai Si Nuan) из одной из деревень в провинции Пхитсанулок три года назад заметила, что у нее увеличивается грудь. Однако девять месяцев назад рост груди ускорился в несколько раз — сначала несколько месяцев увеличивалась левая, а затем правая.

Из-за огромного размера молочных желез женщина страдает от сильных болей в шее, плечах и спине. Чтобы поддерживать грудь, женщина обматывает ее куском ткани, который завязывает на шее.

Доктора не могут поставить диагноз Нуан и предложить ей какое-либо лечение. Врачи могут только сказать точно, что у женщины нет раковых опухолей.

Ей предстоит очередной осмотр в больнице в июле, но Нуан переживает, что не сможет за него заплатить — и она, и ее муж безработные.

Предположительно, женщина страдает от гигантомастии — редкого генетического заболевания, при котором грудь разрастается до огромных размеров и теряет форму. Болезнь может поразить как одну молочную железу, так и две.

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