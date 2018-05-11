Звезда Playboy избавилась от не умещавшейся в свадебное платье груди

Американская плюс-сайз фотомодель Эшли Алексис (Ashley Alexiss) сделала операцию по уменьшению груди, чтобы уместиться в свадебное платье. Об этом сообщает Fox News.

Хирурги работали семь часов и удалили 1,8 килограмма тканей. После операции обхват груди, составлявший 104—106 сантиметров (размер 36G), уменьшился на четыре сантиметра (размер 36DD). Восстановительный период займет не менее шести месяцев.

По словам Алексис, она задумалась об уменьшении груди в прошлом году, но такое желание посещало ее и раньше. 27-летняя модель утверждает, что большая грудь вызывала боли в спине, причиняла вред ее плечевым суставам и трапециевидным мышцам, а также портила осанку. «Когда оказалось, что она не умещается в свадебном платье, это стало последней каплей», — говорит она.

В 21 год Алексис сделала маммопластику и осталась не удовлетворена результатом: силиконовые имплантаты оказались больше, чем она планировала. Ситуацию осложнило то, что ее грудь продолжала увеличиваться естественным образом. Уменьшение размера имплантатов и удаление излишков кожи, которое модель сделала несколько лет назад, не решило проблему до конца.

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После съемок для журналов Elle, Maxim и Playboy Алексис сравнивают с Эшли Грэм, считающейся самой полной супермоделью в мире. При росте 162 сантиметра она покупает одежду 50 размера. На аккаунт Алексис в Instagram подписаны 1,3 миллиона человек.

В апреле сообщалось, что жительница британского города Скегнесс самостоятельно удалила из своей груди силиконовые импланты, без обезболивания сделав на коже надрезы скальпелем.

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