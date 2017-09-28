Судьбу нокаутировавшей модель Playboy груди решат ее поклонники

Модель Playboy Дженна Бентли (Jenna Bentley) предложила поклонникам решить судьбу груди, которая сбила ее с ног в начале сентября. Об этом сообщает издание New York Post.

Девушка утверждает, что большая грудь мешает ей заниматься спортом. Во время пробежки по пляжу она попыталась перепрыгнуть через волну и тут же почувствовала сильный удар по челюсти, который сбил ее с ног. «Никого рядом не было, но потом я посмотрела вниз и увидела, что правая грудь выскочила, — говорит она. — Ощущение было такое, будто кто-то нанес апперкот в тот самый момент, когда я прыгнула. Она могла меня вырубить».

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После инцидента на пляже модель объявила, что хочет сделать операцию по уменьшению груди. Она утверждает, что тысячи поклонников обратились к ней с просьбой отказаться от этого плана.

«Большинство умоляют не делать этого. Один даже предложил заплатить за операцию по увеличению, — написала она. — Пока я не определилась, поэтому решила сфотографироваться топлесс, чтобы поклонники помогли мне решить».

В августе новозеландская модель Playboy Сара Харрис рассказала, что из-за слишком большой груди ее перестали звать на интересные фотосессии.