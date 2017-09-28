Из жизни
 

Судьбу нокаутировавшей модель Playboy груди решат ее поклонники

Перейти в «Мою Ленту»

Модель Playboy Дженна Бентли (Jenna Bentley) предложила поклонникам решить судьбу груди, которая сбила ее с ног в начале сентября. Об этом сообщает издание New York Post.

Девушка утверждает, что большая грудь мешает ей заниматься спортом. Во время пробежки по пляжу она попыталась перепрыгнуть через волну и тут же почувствовала сильный удар по челюсти, который сбил ее с ног. «Никого рядом не было, но потом я посмотрела вниз и увидела, что правая грудь выскочила, — говорит она. — Ощущение было такое, будто кто-то нанес апперкот в тот самый момент, когда я прыгнула. Она могла меня вырубить».

После инцидента на пляже модель объявила, что хочет сделать операцию по уменьшению груди. Она утверждает, что тысячи поклонников обратились к ней с просьбой отказаться от этого плана.

«Большинство умоляют не делать этого. Один даже предложил заплатить за операцию по увеличению, — написала она. — Пока я не определилась, поэтому решила сфотографироваться топлесс, чтобы поклонники помогли мне решить».

В августе новозеландская модель Playboy Сара Харрис рассказала, что из-за слишком большой груди ее перестали звать на интересные фотосессии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Playboy model ‘sucker-punched’ by her own boob will let fans decide her busty fate
Модель Playboy пожаловалась на слишком большую грудь
Китайский ресторан предложил женщинам рассчитать скидку по размеру груди
Эмили Ратаковски пожаловалась на проблемы из-за большой груди
Последние новости
ЦСКА крупно проиграл «Манчестер Юнайтед»
Якубович отказался приглашать своего чернокожего двойника на «Поле чудес»
Пересмотрены сроки возникновения жизни
Испытывающая на протяжении 18 часов оргазмы пара довела телеведущих до истерики
Судьбу нокаутировавшей модель Playboy груди решат ее поклонники
Боец Емельяненко нокаутировал соперника в первом бою после выхода из тюрьмы
Легализация марихуаны озолотит McDonald’s
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0527 сентября

Ангелы и демоны

Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
07:0126 сентября

На Филиппинах нашли 10-метровую тушу загадочного морского животного

18:1627 сентября

Засуха в Уганде вызвала волну человеческих жертвоприношений

16:1527 сентября

Швейцарские зоопарки начали кормить хищников домашними животными

Из жизни

Удовольствие от жизни

Как искусство вдохновляет на борьбу с болезнью
17:2622 сентября

У украинского посла в Индии украли телефон во время селфи

14:4727 сентября

Усатая акула-нянька вцепилась рыбаку в живот и отказалась отпускать

15:4327 сентября

Дорожный конус внутри британца приняли за раковую опухоль

Из жизни00:0325 сентября

«Поеду, куда позовут»

История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
17:2719 сентября

Шесть девушек случайно пришли на свадьбу в одинаковых платьях

11:3226 сентября

Вежливый канадец уговорил медведей уйти

22:5326 сентября

Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Суд подтвердил конституционность 282-й статьи
Адвокат Варвары Карауловой рассказал о ее жизни в колонии и планах на будущее
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Липецкому онкобольному школьнику запретили возвращаться в гимназию
Восьмилетняя девочка погибла после падения со статуи в Воронеже
Все материалы
Мир
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
Американские контрразведчики назвали главные цели террористов ИГ
В Великобритании арестованы 11 участников неонацистской группировки
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Все материалы
Бывший СССР
Советник Порошенко нашел причину взрывов на складе боеприпасов под Винницей
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
СБУ пресекла поставку школьных автобусов из России
Памятник генералу Ватутину вновь осквернили в Полтаве
Ляшко забрался на танк и вознамерился доехать до Москвы
На Украину не пустили посещавшую Донбасс депутата Европарламента от Венгрии
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Орешкин допустил дефляцию в сентябре
В России появятся страховые детективы
Глава Минэкономразвития сравнил биткоин с пирамидой МММ
Все материалы
Бизнес
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Анна ПетроваДолгая дорога к маленькому кафе
Зачем хозяйке кафе 20 дней в месяц работать официанткой
Разорительный дисконт
Украинский демпинг угрожает российским производителям
Scania оштрафована на 800 миллионов долларов за картельный сговор
В Росавиации узнали о желании собственника продать «ВИМ-Авиа» за один рубль
Путин примет участие в Российской энергетической неделе
Путин распек Дворковича и Соколова из-за «ВИМ-Авиа»
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Арестован бывший гендиректор СУ-155
Волгоградский безработный задержан по подозрению в склонении детей к суициду
Угрожавшую детям ножом и шприцами воспитательницу осудили в Брянской области
Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет
Все материалы
Наука и техника
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Ученые МГУ нашли иглы в порванных пленках
Раскрыто происхождение «Люцифера»
Россия уничтожила все запасы химоружия
На Соломоновых островах нашли мифическое животное
Все материалы
Спорт
Брат, два
Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд
Боец Емельяненко нокаутировал соперника в первом бою после выхода из тюрьмы
ЦСКА крупно проиграл «Манчестер Юнайтед»
Болельщики «худшего клуба мира» опротестовали серию побед своей команды
«Не отскок, а отскочище»
Пока «Спартак» играл с «Ливерпулем», фанаты принимали успокоительное
Емельяненко оценил свою готовность к первому после освобождения из колонии бою
Боец Джефф Монсон призвал строить стену с солнечным Трампом и лунным Путиным
Все материалы
Культура
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Конец истории
Виктор Пелевин о России после Путина
После гибели актера из «Физрука» завели уголовное дело
Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации Пелевина
Умер композитор Фольке Рабе
Умерла кинокритик Нина Зархи
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
«Групповое порно — рай для актрисы»
Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника
В сети обнаружили чернокожего двойника Якубовича
Пассажирка застряла в аэропорту и заставила всех вокруг танцевать
Схожесть новых губернаторов породила теории заговора
Австралийский блогер связал гей-браки с засилием педофилов и зоофилов
Дуров сообщил о составлении в ФСБ протокола на Telegram
Все материалы
Ценности
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Создана линия одежды для любителей столичных строек и ограждений
Немцы объявили о готовности к Трампокалипсису
Cadillac отправил 12 беспилотных автомобилей из Нью-Йорка в Лос-Анджелес
Adidas предложил утепляться с помощью шерсти мериноса
Российский ювелир сделала украшения c шнурками и жвачкой в память «лихих 1990-х»
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Путешественники назвали самые опасные страны в мире
Первый в мире отель из песка проработал три дня и закрылся
Турист устроил заплыв по затопленной улице Дубровника
Определен самый популярный среди туристов город мира
Пилот Etihad Airways умер во время рейса
Названы наиболее часто похищаемые из российских отелей вещи
Все материалы
Из жизни
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Судьбу нокаутировавшей модель Playboy груди решат ее поклонники
Засуха в Уганде вызвала волну человеческих жертвоприношений
Швейцарские зоопарки начали кормить хищников домашними животными
Усатая акула-нянька вцепилась рыбаку в живот и отказалась отпускать
Все материалы
Какой маленький!
Кто и зачем строит крохотные версии больших машин
Без Квята
Почему российского пилота отстраняют от Формулы-1: пять главных причин
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
Создан самый безумный Rolls-Royce с турбовосьмеркой и «механикой»
Появились фотографии салона «Дастера» с базовой мультимедийкой
The Grand Tour отказался от «путешествующей» палатки-студии
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы