Мне бы твои проблемы

Можно ли чувствовать себя несчастным, когда жизнь повернулась к тебе лицом? Модель Эшли Джеймс из дождливого Лондона уверена, что да. Она называет своим проклятием большую грудь, о которой мечтают многие женщины. «Лента.ру» нашла и других людей, считающих сущим наказанием свою привлекательность, богатство и удачу: эти индивидуумы, пожалуй, могут наполнить новым смыслом слово «неблагодарность».

Слишком большой куш

«Иногда мне кажется, что выигрыш в лотерею сломал мне жизнь», — говорит 23-летняя британка Джейн Парк. Когда ей было 17 лет, она впервые купила лотерейный билет и тут же выиграла миллион фунтов стерлингов (более 73 миллионов рублей). Другие и мечтать не могут о таком везении, а она жалуется. Девушка считает, что не была готова к подобной ответственности и распорядилась деньгами как ребенок.

Получив выигрыш, Джейн приобрела два дома и съехала из муниципальной квартиры для малоимущих, которую делила с матерью. Она купила фиолетовый Range Rover; сделала операцию по увеличению груди и стала осыпать бойфренда подарками. «Каждую неделю покупала ему то Rolex, то автомобиль, то одежду, — вспоминает девушка. — Очень теперь жалею».

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Ей быстро наскучили наряды от известных дизайнеров и дорогие курорты. Джейн больше нравилось там, где отдыхают простые британцы, и можно напиться до бессознательного состояния. От собачки пришлось избавиться, автомобиль оказался неудобным, а молодой человек ушел к другой, даже не вернув презенты. Дом Джейн продала сама: в нем ей было слишком одиноко. Она считает, что большие деньги отняли у нее друзей и лишили возможности построить личное счастье.

«Вещей хватает, но не считая этого моя жизнь пуста», — говорит девушка. По ее словам, столь крупная сумма стала для нее источником серьезного стресса. Не так давно Парк призналась, что подумывает подать в суд на устроителей лотереи. «Мне кажется, нельзя позволять участвовать в лотереях до 18 лет», — рассуждает она.

Ее случай не уникален. Финансовый консультант Дон Макней, помогающий победителям лотерей распорядиться выигрышем, утверждает, что деньги редко приносят им счастье. Люди быстро прожигают свалившееся с неба богатство, от них отворачиваются родные, они гибнут или кончают с собой. «Это проклятие лотереи, — говорит Макней. — Она делает их жизни хуже, а не лучше».

История американца Джека Уайтэкера, выигравшего в лотерею 315 миллионов долларов, подтверждает его слова. Джек пустился в разгул, забыл полмиллиона в стриптиз-клубе, а его дочь и внучка погибли от передозировки наркотиков. Через четыре года у него не осталось ни денег, ни бизнеса, ни семьи — только сожаления. Еще одна известная жертва лотерейного проклятия — житель Флориды Абрахам Шекспир, выигравший в 2009 году 30 миллионов долларов и вскоре убитый из-за денег. Джейн Парк еще легко отделалась.

Стыдный дар

В 1999 году журнал FHM спроецировал на здание британского парламента 30-метровую фотографию обнаженной телеведущей Гейл Портер. Ее телом любовалась половина Лондона, но она продолжала считать себя некрасивой. «Я всегда ненавидела свою гигантскую грудь, — вспоминает она. — Люди думают, что большая грудь — это здорово, но я страдала из-за нее всю жизнь». Чтобы избавиться от бюста, она сидела на диетах и едва не довела себя до анорексии, но ничто не помогало. В 2016 году Портер сдалась и согласилась на операцию по уменьшению груди.

Другая британка, модель и диджей Эшли Джеймс, утверждает, что женщина не должна чувствовать себя неуютно только из-за того, что родилась с большим бюстом. В действительности ей не всегда удается убедить в этом даже саму себя. Девушку с детства приучали стыдиться своего тела. Она вспоминает, что с 14 лет носила бюстгальтер размера D и ловила на себе взгляды мужчин еще до того, как стала понимать, в чем дело. Это была не ее вина, но школьные учителя думали иначе и запрещали ей приходить на уроки в одежде, привлекающей внимание противоположного пола.

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Когда она подросла, воспитание дало плоды. Эшли страдала от неуверенности в себе и считала себя слишком полной. Личная жизнь не клеилась, и даже после успеха в качестве модели она с трудом принимала свою женственность. Перед важными мероприятиями у девушки случаются панические атаки, и не без повода.

Эшли вспоминает один из недавних случаев: таксист всю дорогу глазел на ее короткий топик и без разрешения сфотографировал ее на смартфон. «Я и так была не уверена в своем наряде, а после этого и вовсе почувствовала себя как дешевая шлюха», — написала она в Instagram. Когда такси уехало, девушка расплакалась и переоделась в менее открытую, но совсем не подходящую одежду.

Эшли считает, что только благодаря популярности в соцсетях ей удалось хоть немного примириться со своей внешностью и понять, что для многих людей сексуальный контекст не на первом месте. В Instagram ее посты читают почти 90 тысяч подписчиков, она нередко публикует в сети откровенные снимки, которые набирают тысячи лайков, и призывает женщин перестать стесняться своей сексуальности и чувствовать себя комфортно в любом образе.

Фальшивая популярность

К 18 годам австралийка Эссена О’Нил добилась успеха, к которому многие идут годами. У нее было более 600 тысяч подписчиков в Instagram и сотни тысяч читателей в других социальных сетях. Компании с готовностью выкладывали тысячи долларов за упоминание бренда в ее постах. Рекламодатели возили ее в Таиланд и Лос-Анджелес и обещали 50 тысяч долларов за видео на YouTube.

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«Подписчиков становилось все больше и больше, я худела и худела, привлекательность моих фотографий росла, — рассказывает она. — В интернете казалось, что моя жизнь идеальна. На самом деле я была совершенно одинока и несчастна».

В октябре 2015 года девушка решила положить конец карьере звезды Instagram и удалила почти две тысячи фотографий, в которых, по ее словам, не было никакого смысла, кроме саморекламы. У оставшихся снимков она поменяла текст. «За этот пост мне заплатили, — гласила новая подпись к одному из постов. — Если обнаружите, что засматриваетесь на «инстаграмных девушек» и хотите жить так же.... Поймите, что вы видите только то, что они хотят».

«Если вдуматься, мой успех был построен на пагубной зависимости от соцсетей, болезненном перфекционизме и комплексе неполноценности, — написала О’Нил. — Чрезмерная сексуализация, кадры с идеальными завтраками, такие же идеальные видео из путешествий... Я заработала популярность, как по учебникам. Секс продает, люди слушают красивых блондинок, вдобавок мне повезло сделать видео про веганство как раз в тот момент, когда это стало трендом на YouTube».

Удалив свои аккаунты в соцсетях, девушка посвятила следующий год сочинению мемуаров. Без рекламных денег ей пришлось найти работу в баре по соседству. Принесла ли ей новая жизнь счастье — пока неизвестно.

Упс, мы передумали

«Пластические операции испортили мне жизнь, — жалуется британка Клэр Лисон. — Я просто выставила себя на посмешище». Всю сознательную жизнь она мечтала прославиться. Девушка пробовала модельный бизнес, приняла участие в реалити-шоу, но решила, что этого недостаточно. Она решила стать точной копией американской телезвезды Ким Кардашьян — и горько пожалела об этом.

Клэр потратила более 20 тысяч долларов на врачей и походы к косметологам. Девушка рассчитывала, что инвестиции во внешность с лихвой окупятся, когда продюсеры увидят, как она похожа на Кардашьян. Операции оказались удачными, но спустя несколько месяцев ее осенило, что в погоне за мечтой она лишилась индивидуальности.

Ей перестало нравиться собственное отражение в зеркале. Вдобавок Клэр столкнулась с ненавистниками, которые не оставляют без внимания ни один ее пост в социальных сетях. Теперь сходство со звездой ее лишь огорчает.

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Близнецы Анна и Люси Десинк из австралийского города Перт — еще две жертвы пластической хирургии, узнавшие, куда приводят мечты. За 250 тысяч долларов девушкам увеличили груди, губы и другие части тела, сделали одинаковый перманентный макияж. В результате они, как и хотели, стали точной копией друг друга и даже начали встречаться с одним мужчиной.

Спустя год близнецы пожалели о своем решении. «То, что раньше казалось нам милым, теперь кажется уродливым», — жалуются они. Анна и Люси надеются вернуть свою индивидуальность и прежний внешний вид. Интересно, в какую сумму им обойдется эта новая прихоть?