Звезда Instagram из Лондона пожаловалась на большой бюст

Жительница Лондона (Великобритания), которая прославилась в социальной сети Instagram, пожаловалась на притеснения из-за своего большого бюста. Об этом пишет Daily Express.

30-летняя Эшли Джеймс (Ashley James), которая работает диджеем и ведет собственный блог, рассказала, что регулярно страдала от приступов паники. По словам женщины, с 14-летнего возраста она испытывала неудобства из-за своей груди.

Преподаватели запрещали британке надевать одежду, которая могла привлекать внимание противоположного пола. «С подросткового возраста меня приучили стыдиться своей груди и форм. Окружающие рассматривали меня как сексуальный объект еще до того, как я сама начала понимать в чем дело», — сказала она.

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Джеймс также страдала из-за неуверенности в своем теле, считая себя слишком полной. Однако теперь британка стала гордиться своей фигурой и округлостями. Также девушка призывает и других женщин не стесняться своей сексуальности и чувствовать себя комфортно в любом образе.

За обновлениями на странице Джеймс в Instagram следят почти 89 тысяч пользователей.

В августе 2016 года сообщалось, что в сети появилась реклама тайского кофе для похудения, которая продемонстрировала минусы и плюсы большой женской груди. Ролик был опубликован на YouTube-канале под названием Shehroze Shaikh.