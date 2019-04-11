Грудному ребенку укоротили слишком длинный язык

Грудному ребенку из американского штата Оклахома сделали операцию по уменьшению языка, который был вдвое больше нормального размера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

У Бейкера Рота (Baker Roth) обнаружили синдром Беквита — Видемана — редкую генетическую аномалию, вызывающую несогласованное развитие различных отделов организма во время беременности. Из-за нее мальчик родился с огромным языком, который не умещался во рту, мешая ему дышать, есть и общаться.

Отклонение заметили во время УЗИ на 27-й неделе беременности. «Мне всегда казалось милым, что на ультразвуковых снимках он показывал язык, — говорит его мать. — Но на самом деле это была макроглоссия, вызванная синдромом Беквита — Видемана». Специалисты рекомендовали не медлить с уменьшением языка. В противном случае он мог привести к деформации челюсти мальчика.

Врачам удалось примерно вдвое укоротить язык ребенка. Сейчас мальчику один год и семь месяцев. «Он переучивается пить, есть и общаться правильно, ему приходится осваивать все эти навыки заново», — говорит его мать.

В 2007 году сообщалось, что хирурги больницы китайского города Чифэн провели операцию по уменьшению языка, который по неустановленной причине вырос до 13 сантиметров в длину.

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