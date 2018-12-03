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Водитель автобуса научился лизать себе лоб и напугал пассажиров

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dailymail.co.uk

Водитель школьного автобуса из непальского города Урлабари, умеющий дотягиваться языком до лба, решил официально зарегистрировать свои достижения. Об этом пишет издание Daily Mail.

35-летний Ягья Бахадур Катувал (Yagya Bahadur Katuwal) утверждает, что у него самый длинный язык в мире. «Хочу попасть в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который способен полностью закрыть нос губой и при этом лизать себе лоб», — говорит он.

«Дети держатся от меня подальше, — утверждает водитель. — Некоторые мочатся в штаны. Даже взрослые лишаются чувств, когда видят меня в действии». По словам друга, Катувал научился своим трюкам, когда у него во рту остался лишь один зуб.

Несмотря на это, мужчина доволен своей внешностью. «Думаю, что так я отлично выгляжу, — говорит он. — Если бы меня взяли сниматься в фильме ужасов, то я бы мог напугать людей и без грима в отличие от других актеров».

В 2007 году сообщалось, что хирурги укоротили язык жителю одной из китайских деревень. Орган вырос до 13 сантиметров в длину, перестал умещаться у него во рту и постоянно свисал наружу на восемь сантиметров.

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