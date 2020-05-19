Вышедшего из комы больного удивили рассказом о пандемии коронавируса

В Великобритании пациента, находившегося в искусственной коме несколько недель, удивили рассказом о бушующей в стране пандемии COVID-19. Об этом сообщает Metro.

21 марта 69-летнего британца Брайана Харви (Brian Harvey), страдавшего пневмонией, поместили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений его ввели в кому и только после этого протестировали на COVID-19. Результат оказался положительным.

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Когда Харви, дедушка шести внуков, попал в отделение интенсивной терапии, в Великобритании зафиксировали коронавирусную инфекцию только у пяти тысяч человек. На тот момент 230 пациентов скончались от инфекции. За четыре недели, которые британец провел в коме, показатели критически возросли. Теперь в стране выявлено более 247 тысяч зараженных, из них более 34 тысяч человек умерли.

«Он пришел в себя и заявил, что впервые слышит про коронавирус. Нам пришлось объяснять ему, что по миру распространяется опасный вирус, а все заведения закрыты», — рассказала его 32-летняя дочь Фэй Степлтон (Faye Stapleton).

Когда Харви вышел на связь с семьей по FaceTime, все его родные расплакались. «Он спросил нас, почему мы плачем. Мы объяснили ему, что боялись уже никогда не увидеть его имя на экране зазвонившего телефона», — отметила Степлтон. Персонал больницы, ухаживающий за Харви, прозвал его Тефлоновым человеком за победу над коронавирусом.

На данный момент Харви проходит физиотерапию, чтобы восстановить атрофированные без движения мышцы.

Ранее сообщалось, что зараженный коронавирусом медбрат из валлийского города Суонси вышел из двухнедельной комы и узнал, что его муж умер от коронавируса. Супруги были вместе 28 лет.

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