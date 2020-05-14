Россиянин с коронавирусом 20 дней пролежал в коме и выздоровел

Житель Свердловской области после заражения коронавирусом пролежал в коме почти 20 дней и выздоровел, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. Его цитирует издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Ранее в четверг 51-летний россиянин был выписан из больницы, уточнил губернатор. 20 дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Куйвашев называет его нулевым для региона пациентом.

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«В начале апреля он был госпитализирован, у него диагностировали коронавирус. Самочувствие стало быстро ухудшаться, появилась дыхательная недостаточность, позже у него обнаружили еще и бактериальную пневмонию», — сказал губернатор.

Евгений Куйвашев также отметил профессионализм врачей горбольницы № 40, которые лечили нулевого пациента.

По данным на 14 мая, в Свердловской области зафиксировано 2362 случая заражения коронавирусом. За сутки вирус диагностировали еще у 64 человек.

За последние сутки в России выявили меньше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек.

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