Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги трех месяцев работы

Главврач ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко подвел итоги трех месяцев работы на своей странице в Facebook.

По его словам, выписаны уже 85 процентов пациентов из числа поступивших за три месяца в больницу. Всего в медучреждении было 3549 человек, 3014 были выписаны.

Еще 12 человек (0,4 процента) были переведены в другие стационары, самовольно покинули больницу — девять пациентов (0,3 процента). Скончались 170 больных (5,6 процента). Лечение в реанимации проводилось 590 пациентам (16,6 процента), 215 человек были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (6,1 процента).

Ранее Проценко сообщил, что число пациентов с коронавирусом в ГКБ №40 в конце мая снизилось вдвое относительно начала месяца. Так, 2-3 мая в учреждении было 300-330 заболевших COVID-19. Также более чем вдвое снизилось число пациентов с внебольничной пневмонией — с примерно 500 до 200-240.

Всего за время эпидемии в России выявлено 423,7 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Умерло более пяти тысяч человек, выздоровели почти 187 тысяч граждан.

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