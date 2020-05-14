Проценко и другие врачи назвали самые опасные хронические болезни при COVID-19

Главные врачи трех российских больниц назвали пять самых опасных хронических болезней для пациентов с COVID-19. Интервью с ними провел журналист Антон Красовский, его фильм опубликован на YouTube-канале RT.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что тяжелее всего болезнь протекает у людей с заболеваниями крови. Главврач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет добавил, что поставил бы такие заболевания на первое место наряду с неврологическими.

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COVID-19 также представляет серьезную угрозу пациентам с сахарным диабетом и пожилым людям с хронической сердечной недостаточностью, добавил Проценко. Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №52, добавила, что в группу риска также входят пациенты с ожирением.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что коронавирус — агрессивное заболевание. По его словам, опасность заражения заключается в том, что ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально. Так, за сутки состояние пациента может ухудшиться настолько, что его придется подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявили 9974 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек, умерли 2305 пациентов.

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