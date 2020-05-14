Российские врачи столкнулись с нетипичным течением коронавируса

Российские врачи выявили двух пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в нетипичной форме, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Во время лечения в федеральных центрах ФМБА у обоих больных наблюдалось повышение температуры тела и симптом «острого живота». Это стало основанием для подготовки к проведению экстренного оперативного вмешательства. Была сделана диагностическая лапароскопия, в брюшной полости выявлена жидкость. «По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — сказано в сообщении.

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