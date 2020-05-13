Российский патологоанатом описал диагностику смерти от коронавируса

В случае, если у погибшего была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, патологоанатом может написать в заключении, что смерть наступила от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, передает РИА Новости.

Врач уточнил, что диагноз пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию устанавливается лишь после обязательного вскрытия. По словам Зайратьянца, для этого есть четкие критерии, также учитываются сопутствующие заболевания, течение которых из-за коронавируса становится тяжелым. «И в этих случаях это идет как смерть от коронавирусной инфекции», — описал он.

Специалист считает, что в случае, если человек всю жизнь страдал от болезни сердца и перенес инфаркт, но у него еще обнаружили коронавирус, то было бы неправильно называть последний причиной его смерти. Зайратьянц подчеркнул, что данные оперативного штаба по смертности — точная информация, которая учитывает результаты вскрытия.

В России, по последним данным, коронавирусом заражены свыше 242 тысяч человек, 2212 пациентов умерли, более 48 тысяч человек излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



