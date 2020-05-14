Проценко объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России

Низкий уровень смертности от COVID-19 в России связан с тем, что российские врачи учли опыт Италии. Об этом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил в интервью журналисту Антону Красовскому. Беседа опубликована на YouTube-канале RT.

Проценко заявил, что Италия «показала всю угрозу» и система здравоохранения успела к ней подготовиться. По данным Университета Джона Хопкинса, на данный момент в этой стране выявили более 222 тысяч случаев заражения, умерла 31 тысяча человек, более 113 тысяч выздоровели.

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Главврач также добавил, что пока рано делать выводы об уровне выживаемости пациентов с коронавирусом, так как ситуация еще не закончилась.

Ранее стало известно, что самые опасные хронические болезни для пациентов с коронавирусом это заболевания крови, неврология, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и ожирение. Об этом заявили главврачи трех российских больниц — Проценко, а также главврач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет и Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №52.

За последние сутки в России выявили 9974 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек, умерли 2305 пациентов.

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