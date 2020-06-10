За последние сутки в России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые зараженные зафиксированы в 83 регионах. Большинство из них в Москве (1195), Московской области (735) и Санкт-Петербурге (313). Умерли 216 пациентов с коронавирусом, вылечились — 10 386. Общее число зараженных в России превысило 493 тысячи.

За сутки с 8 по 9 июня в стране выявили 8595 зараженных коронавирусом в 83 регионах. Зарегистрирован 171 летальный исход среди инфицированных, выздоровели 11 709 человек.

Ранее 10 июня сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг появившиеся в западных СМИ утверждения о том, что Москва якобы занижает данные о смертности от коронавирусной инфекции в стране. Он сказал: «Вы не задумывались, что система здравоохранения в России является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?».

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