Россияне раскрыли планы после отмены самоизоляции

Большинство россиян после окончания периода самоизоляции планируют вести активную социальную жизнь, гулять и встречаться с друзьями, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса компании Magram Market Research.

40 процентов респондентов в первую очередь собираются сходить на прогулку, 36 процентов поедут в лес, 32 процента встретятся с друзьями и отправятся на шашлыки. Только 19 процентов хотят навестить родителей.

Говоря о посещении городских учреждений, каждый четвертый сообщил о желании пройтись по магазинам. 22 процента опрошенных пойдут в салон красоты, кино, театр или музей. 18 процентов ждут открытия спортзалов.

Часть граждан также раскрыла свои финансовые проблемы. Так, каждый десятый рассказал, что у него нет денег на отдых и развлечения. Каждый пятый планирует искать работу.

Ранее россияне признались, что после самоизоляции еще какое-то время будут избегать места скопления людей. Почти каждый второй готов выйти на работу и прогуляться в нелюдном месте.

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