Россияне поделились планами после завершения самоизоляции

Большая часть жителей России хотела бы пойти в гости и встретиться с друзьями и родными после завершения режима самоизоляции. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный сервисом OneTwoTrip.

86,5 процента россиян намерены увидеться с близкими сразу после окончания режима самоизоляции.

При этом почти 70 процентов опрошенных изъявили желание прогуляться в парке, а 43,6 процента пройтись по торговому центру.

69 процентов жителей хотели бы отправиться куда-нибудь в путешествие, как только представится возможность.

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Россияне соскучились и по любимой еде: 63 процента ждут открытия своих любимых ресторанов и кафе, в то время как 58 процентов готовятся поехать на шашлыки.

В опросе приняли участие 3,4 тысячи человек. Респонденты могли выбрать более одного варианта ответа.

Ранее сервис OneTwoTrip попросил жителей России предсказать сроки окончания режима самоизоляции. Согласно полученным данным, практически все россияне, 96 процентов, уверены, что режим самоизоляции закончится позже мая.

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.

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