Россияне предсказали сроки окончания режима самоизоляции

Российские туристы поделились предположениями о том, в какие сроки будут сняты ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, и появится возможность выехать за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.

Согласно полученным данным, практически все россияне, 96 процентов, уверены, что режим самоизоляции закончится позже мая. При этом 83,2 процента участников исследования заявили, что соблюдают все установленные Всемирной организацией здравоохранения правила профилактики распространения инфекции. Большинство путешественников, 88,4 процента, на данный момент находятся в городе, и лишь 11,6 процента уехали на дачи.

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Кроме того, большинство туристов, 74,1 процента, предсказывают, что смогут отправиться в отпуск за рубеж уже осенью текущего года. Чуть более четверти респондентов считают, что за границу можно будет выехать летом. «Сейчас россияне не планируют поездки в долгосрочной перспективе: "глубина" покупки у 83 процентов клиентов сервиса составляет максимум семь дней», — рассказал директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

1 апреля россияне раскрыли свои планы на майские праздники, изменившиеся в связи с пандемией коронавируса. Большинство респондентов, 79,5 процента, намереваются из-за сложившейся ситуации провести длинные выходные дома и только 10,3 процента надеются, что им удастся отдохнуть в это время за рубежом.

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