Оценена готовность россиян обойтись без отпуска

Половина россиян готова обойтись без отпуска как минимум в течение года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса бронирования билетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, еще 25 процентов участников опроса оценили свою способность работать беспрерывно в полгода, 11 процентов — в три месяца. Кроме того, 14 процентов респондентов заявили, что могут продержаться без отпуска лишь один месяц. «Каждый месяц отпуск устраиваю. Но в этом году март и апрель в пролете», — пояснил один из них.

Также нашлись и те, кто, как правило, проводит отпуск, занимаясь домашними делами: «Потом приползаешь в офис на бровях, будто тебя три недели ногами катали по асфальту. Отдохнув на славу, месяц от этого удовольствия отходишь на работе». Наконец, некоторые участники исследования рассказали, что работают без отдыха уже в течение долгого времени. «Я уже пять лет без отпуска. Пока держусь», «Когда у вас собственный бизнес, отпуска у вас нет примерно никогда», «А что такое отпуск?» — писали они.

27 марта россияне рассказали о планах на грядущее лето в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Треть участников опроса, 32 процента, в сложившихся обстоятельствах собирается провести летний отпуск на даче или в деревне. 24 процента сообщили о желании попутешествовать по России, а каждый десятый заявил, что планирует уехать в глушь, подальше от людей — например, на природу с палатками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!