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Россияне заявили о планах уехать летом подальше от людей

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россияне рассказали о планах на грядущее лето в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, треть участников опроса, 32 процента, в сложившихся обстоятельствах собирается провести летний отпуск на даче или в деревне. 24 процента сообщили о желании попутешествовать по России, а каждый десятый заявил, что планирует уехать в глушь, подальше от людей — например, на природу с палатками.

В то же время нашлись те, кто намерен не брать отпуск в летние месяцы и посвятить их работе, — таких граждан оказалось 19 процентов. При этом 15 процентов респондентов собрались провести лето дома.

18 марта сообщалось, что российские путешественники оценили влияние ситуации с распространением коронавируса на их планы по отпуску. 73,7 процента участников опроса заявили, что вспышка коронавирусной инфекции не повлияла на их планы, а 15,8 процента сообщили, что отменили запланированные поездки. Еще 10,5 процента рассказали, что не отказались от путешествия, однако изменили его маршрут.

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