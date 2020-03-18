Россияне оценили влияние коронавируса на свои планы по отпуску

Российские путешественники оценили влияние ситуации с распространением коронавируса на их планы по отпуску. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Мегаплан», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, 73,7 процента участников опроса заявили, что вспышка коронавирусной инфекции не повлияла на их планы, а 15,8 процента сообщили, что отменили запланированные поездки. Еще 10,5 процента рассказали, что не отказались от путешествия, однако изменили его маршрут.

Кроме того, стало известно, что 58,4 процента опрошенных намеревались отправиться в отпуск в летние месяцы, а 22,9 процента — весной. Остальные респонденты сообщили, что собираются отдыхать только осенью или зимой.

Ранее в марте был составлен список вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса. В первую очередь, речь идет о жидком антибактериальном средстве для рук с содержанием спирта не менее 60 процентов. Кроме того, следует взять с собой в ручную кладь и спиртосодержащие салфетки, чтобы продезинфицировать окружающие поверхности

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