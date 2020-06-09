За последние сутки в России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые инфицированные зафиксированы в 83 регионах. Большинство из них в Москве (1572), Московской области (739) и Санкт-Петербурге (318). Умер 171 пациент с коронавирусом, вылечились — 11 709. Общее число зараженных в России превысило 485 тысяч.

За сутки с 7 по 8 июня в стране выявили 8985 зараженных коронавирусом в 83 регионах. Зарегистрировано 112 летальных исходов среди инфицированных, выздоровели 3957 человек.

Ранее 9 июня сообщалось, что депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал ужесточить перчаточный и масочный режимы в Москве. При этом он счел правильным решение постепенно отменять все запреты, введенные из-за коронавируса, объяснив, что «время пришло».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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