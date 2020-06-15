Собянин объявил о переходе на следующий этап снятия ограничений в Москве

С 16 июня Москве переходит на новый этап снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Будут открыты летние веранды ресторанов и кафе, заработают библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки, службы проката, риэлторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Стоматологические клиники начнут оказывать плановую помощь. «Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на десять процентов», — написал градоначальник.

Он отметил, что решение отменить режим самоизоляции и пропуска было сложным. Власти опасались, что эпидемиологическая ситуация в городе могла ухудшиться, однако этого не случилось, и «вышло даже лучше». Показатели заболеваемости продолжают снижаться.

Собянин призвал горожан продолжать соблюдать меры профилактики и быть осторожными, поскольку пандемия не закончилась. Мэр напомнил, что необходимо держать установленную дистанцию и носить средства защиты, рекомендовал ограничить контакты с людьми, избегать людных мест. «Берегите себя и своими действиями помогайте и дальше побеждать беду, с которой мы столкнулись», — добавил он.

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