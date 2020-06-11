Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Начало массовой вакцинации от коронавируса возможно ближе к зиме. Такие сроки назвал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По словам главы города, над разработкой российской вакцины работают сразу несколько институтов, деятельность ведется в нескольких направлениях. Он уточнил, что прорабатывается несколько вариантов препарата и три из них уже находятся на клинических испытаниях. Собянин добавил, что, по словам его коллег, первую вакцину можно ждать осенью — в августе, сентябре, октябре.

10 июня стало известно, что в России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, их проводят российские фармкомпании совместно с Минздравом и Роспотребнадзором. Он добавил, что предприятия страны выпускают 17 препаратов, применяемых в лечении коронавируса.

5 июня в Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям, в них будут участвовать военнослужащие-добровольцы. Перед этим препарат испытали на мелких и крупных животных (обезьяны и хомяки), он готов к переходу на следующую стадию — его проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

На 11 июня в России выявлено 502 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 261 150 человек, умерли — 6532.

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