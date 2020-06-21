Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По словам столичного градоначальника, ресторанный бизнес достиг 65 процентов от уровня до пандемии. «Летние веранды, кафе — это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторатов», — отметил глава города.

Собянин выразил мнение, что полностью рестораны общественного питания восстановятся в ближайшие месяцы.

9 июня в столице были отменены режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. С 16 июня заработали музеи, библиотеки, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и рестораны. С 23 июня откроются фитнес-центры и детские сады, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

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