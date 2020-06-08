Мэр Москвы Сергей Собянин оставил возможность изменить сроки снятия ограничений, введенных в столице в рамках борьбы с коронавирусом, в случае необходимости. Внимание на соответствующую оговорку в указе градоначальника обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.

Как отмечается в тексте документа, подписанного Собяниным, сроки смягчения ограничений могут быть пересмотрены в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая будет складываться в городе.

Материалы по теме Собянин отменил режим самоизоляции и пропуска Куда можно будет ходить и какие ограничения остаются?

Ранее Собянин сообщил, что с 9 июня в Москве будут отменены пропускной режим, режим самоизоляции и график прогулок. С 16 июня в столице заработают летние веранды кафе, а также откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке и работа детских садов и спортивных центров.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что прирост новых случаев коронавируса в Москве в настоящее время составляет один процент, что ниже среднероссийского показателя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!