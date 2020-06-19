Собянин попросил работодателей продлить удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленный режим работы. С таким призывом он выступил в эфире «России 1», передает РИА Новости.

«Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из "ковидной" истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно», — сказал мэр города.

По словам Собянина, опасность заражения сохраняется, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше.

15 июня, Собянин объявил о переходе Москвы на новый этап смягчения ограничений. Так, с 16 июня в городе открыты летние веранды ресторанов и кафе, заработали библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки, службы проката, риэлторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Стоматологические клиники начали оказывать плановую помощь. Также разрешено посещать и спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на десять процентов.

10 июня мэр столицы заявил, что все введенные из-за коронавируса ограничения в Москве будут отменены примерно через два месяца, то есть примерно в середине августа.

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