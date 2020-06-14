В Москве назвали число оштрафованных за нарушения по коронавирусу предприятий

Почти 30 предприятий торговли в Москве оштрафовали в воскресенье, 14 июня, за несоблюдение режима ношения масок и перчаток и социальной дистанции. Такое число назвал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

По его словам, ежедневно в столице количество оштрафованных предприятий составляет от 30 до 70. Сегодня, 14 июня, были оштрафованы 29 предприятий, 26 из них за отсутствие масок, а еще 3 — за несоблюдение дистанции.

В Москве действует режим обязательного ношеия масок и перчаток в бщественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг. За несоблюдение режима посетители предприятий и юридические лица могут получить штраф. Кроме того, во всех общественных местах должна соблюдаться социальная дистанция.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. С 16 июня возобновят работу летние веранды кафе и рестораны и стоматология, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня власти намерены снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров. При этом мэр Москвы отметил, что москвичи должны соблюдать режим самосохранения.

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