Москвичам пообещали сервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции

Жители Москвы смогут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции с помощью онлайн-сервиса, заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков. По его словам, платформа на базе сайта мэра и правительства Москвы заработает в первой половине июня, передает ТАСС.

Граждане, которым по ошибке выписан штраф, смогут принять личное участие в его обжаловании, приведя в защиту доказательства. Доступ к специальному видеосервису будет доступен по закрытой ссылке.

Отмечается, что подать обращение на обжалование штрафа москвичи могут уже в настоящее время. В случае, когда гражданин может представить безусловное подтверждение своей правоты с помощью справки или документа, этот факт проверяют инспекторы. «В таком случае очное участие в обсуждении или "видеообжалование" проводить смысла нет. Подтвердим и аннулируем такой штраф, такая практика в Москве уже реализована», — заключил начальник Главконтроля.

Жители столицы неоднократно жаловались на «Социальный мониторинг», который надо использовать гражданам с коронавирусом и симптомами ОРВИ для обозначения своего местонахождения. Так, россиянка Ирина Карабулатова записала видеообращение, в котором рассказала, что уже год не выходила из дома из-за инвалидности, у нее диагностировали ОРВИ, но из-за невозможности установить приложение на свой телефон она получила штраф в четыре тысячи. Другой россиян рассказал о начисленных штрафах на сумму 24 тысячи несмотря на то, что он соблюдает изоляцию из-за болезни.

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