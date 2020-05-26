Россиянина задержали за нарушение самоизоляции и бросили на улице его детей

В Крымском районе Краснодарского края местного жителя задержали за нарушение режима самоизоляции во время прогулки с детьми. Его сыновей, мальчиков 8 и 10 лет, один из которых имеет инвалидность, полицейские бросили на улице одних. Об этом мама мальчиков рассказала изданию «Такие дела».

По словам женщины, 18 мая ее муж и дети катались на велосипедах, когда к ним подошли полицейские. Супруг местной жительницы отказался назваться, после чего сотрудники полиции применили к нему физическую силу, надели на него наручники и отвели в служебную машину. Мужчина просил связаться с матерью детей, но те проигнорировали его просьбу и ушли.

«Дети остались одни. Плакали, кричали. (...) На телефоне [у младшего сына] не было денег, чтобы случайных вызовов не было: все-таки ребенок, вдруг нажмет не туда. Мимо шли подростки, именно они подошли к детям, узнали мой номер телефона и позвонили», — рассказала женщина. Она пояснила, что у одного из мальчиков есть особенности развития, он всегда должен находиться рядом со взрослыми. Дети находились одни, без присмотра взрослых, около 30-40 минут.

Собеседница издания отвела детей домой и отправилась в отделение полиции с документами мужа. Один из полицейских, участвовавших в задержании, в ответ на упрек женщины в том, что дети были оставлены без присмотра, сказал: «А что я должен был с ними делать?».

Вечером того же дня мужчину отпустили, ему выписали штраф за нарушение режима самоизоляции и сопротивление. Супруги намерены подать заявления в прокуратуру и Следственный комитет из-за оставления детей в опасности.

Ранее в Москве за несоблюдение режима самоизоляции оштрафовали бездомного. Мужчина сообщил полицейским, что направляется из магазина к знакомой девушке, у которой иногда он стирал свои вещи. Полицейские сообщили бездомному, что он нарушает самоизоляцию, и посоветовали арендовать жилье для соблюдения режима.

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