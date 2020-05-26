Москвичам отказали в «амнистии» по штрафам за нарушение самоизоляции

Полной амнистии по штрафам, выписанным москвичам за нарушение режима самоизоляции через приложение «Социальный мониторинг», не будет, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть нарушители, которые нарушают до 10 раз. Поэтому амнистировать эти штрафы никто не будет», — сказал он.

Немерюк напомнил, что существует система оспаривания штрафов. По его словам, все собранные таким образом средства будут направляться на борьбу с коронавирусом.

Он также сообщил, что столичные власти пока не готовы отменять приложение «Социальный мониторинг», который должны использовать жители города с коронавирусом и симптомами ОРВИ.

Ранее москвичи жаловались на эту программу. Так, Ирина Карабулатова год не выходила из дома из-за инвалидности, и у нее диагностировали ОРВИ. Из-за невозможности установить приложение на телефон она получила штраф в четыре тысячи рублей.

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