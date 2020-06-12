Определен срок окончания пандемии

Ученые из Российского химико-технологического университета назвали срок окончания пандемии коронавируса. По их подсчетам, это произойдет к концу июля, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Специалисты создали математическую модель, согласно которой к концу эпидемии в стране будут инфицированы 524 тысячи человек. Одновременно эксперты не исключают новых волн распространения COVID-19 в связи со снятием ограничений в регионах. Другой прогноз сделали специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна: по их расчетам, пандемия закончится только в конце августа.

По последним данным, в России выявлено почти 9 тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 500 тысяч. Регионы уже начали снимать ограничения. Например, в Москве отменен режим самоизоляции и пропускной режим.

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