Онищенко призвал отказаться от вульгаризма «вторая волна коронавируса»

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко раскритиковал употребление вульгаризма «вторая волна» применительно к эпидемиям, в том числе пандемии коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

Употребление формулировки «вторая волна» в отношении распространения инфекции — это «вульгаризация» эпидемиологии как науки.

«День работника морского и речного флота был 5 июля, в воскресенье. О волнах говорят именно эти люди — моряки, речники. У эпидемиологов волн нет, у нас есть эпидемический процесс», — отметил он.

По его словам, в эпидемиологии есть эпидемический подъем заболеваемости, пандемический подъем заболеваемости, а также единичные случаи тех или иных инфекций, а не «волны».

Ранее Онищенко рассказал, что коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян. По его словам, к осени в стране будет «большая прослойка» населения с иммунитетом. Летом, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года.

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