Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян. Такие сроки назвал депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».

По словам Онищенко, к осени в стране будет «большая прослойка» населения с иммунитетом. Однако сейчас, летом, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года.

Он добавил, что даже если коронавирус вернется, нельзя идти по пути, «когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».

Ранее в июле вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что активность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год, и может длиться до трех лет. Он объяснил, что, переходя от человека к человеку, вирус приспосабливается и учится не убивать своего носителя, благодаря чему может передаваться дальше.

С начала пандемии в России было выявлено более 687 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число излечившихся превысило 454 тысячи, умерли 10 296 человек.

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