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Предсказавший вспышку COVID-19 российский вирусолог назвал сроки второй волны

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Михаил Щелканов
Михаил Щелканов
Кадр: НТВ

Вторая волна COVID-19 ожидает Россию через две недели после «возрождения коронавируса», зафиксированного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Европе. Возможные сроки второй волны коронавируса в интервью Ura.ru назвал вирусолог Михаил Щелканов, пять лет назад предсказавший вспышку COVID-19.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — заявил Щелканов. Он добавил, что вспышка может произойти в европейской части России, а именно — в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Кроме того, увеличение числа новых случаев заражения можно ждать во Владивостоке, поскольку именно через этот город граждане Китая возвращаются на родину.

Помочь избежать второй волны коронавируса, по мнению Щелканова, могло бы полное закрытие границ, однако на деле это невозможно из-за россиян, которые проживают за рубежом.

«Уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе одного-двух лет не приходится. Однако в среднесрочной перспективе десяти-двадцати лет коронавирус все же адаптируется к организму человека», — заключил вирусолог.

Ранее директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что коронавирус возродился в странах Европы из-за ослабления ограничений. Он рассказал, что в 30 европейских странах в последние две недели снова наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. Клюге добавил, что еще в 11 странах число новых случаев увеличилось настолько, что система здравоохранения там может рухнуть.

По последним данным, всего с начала эпидемии в России зафиксировано 620 794 случая заражения коронавирусом. Более половины заболевших (384 152) выздоровели, 8781 человек умер. За последние сутки полностью вылечились 8988 человек, тогда как заразившихся 6800. Еще 176 пациентов с коронавирусом умерли.

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